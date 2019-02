ניימאר יחגוג יום הולדת עם 500 מוזמנים, והוא ממש לא הולך לשלם על ההוצאות...

הכדורגלן הברזילאי של פאריס סן ז’רמן, ניימאר, מושבת בימים אלה בשל פציעה ולא לוקח חלק במשחקי הקבוצה, אך זה כמובן לא מפריע לו להתחיל בהכנות ליום הולדתו ה-27 שחל השבוע… הכוכב הברזילאי, שאוהב לחגוג את החיים, כבר החל בהכנות למסיבה הנוצצת והחשאית שצפויה בפאריס וכמו שאתם בטח יכולים לנחש, הסטאר לא מסתפק באירוע מצומצם וצנוע, ולא, הוא ממש לא הולך לשלם על ההוצאות… גדל בשנה! (אינסטגרם) אחת מנותנות החסות של הכדורגלן המוכשר, “רד בול”, הבטיחה לשחקן כי תממן את כל הוצאות המסיבה, אליה צפויים להגיע כ-500 מוזמנים מחבריו הקרובים ביותר של ניימאר, שמנסה לשמור על האירוע בסוד ולמנוע הדלפות לרשתות החברתיות… יגיע למסיבה בתספורת חדשה?!? (טוויטר) אוהב לחגוג! (אינסטגרם) כבר בן 27... מי היה מאמין?!? (טוויטר) אולי יזמין גם אותנו?!? (אינסטגרם) View this post on Instagram Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11 A post shared by EneJota ???? ?? neymarjr (@neymarjr) on Dec 24, 2018 at 5:59pm PST