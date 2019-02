מור, אשתו של אופיר, עברה את בחינות הלשכה והפכה לעורכת דין מוסמכת! 03.02.19 אחרי שחידדנו לכם שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מצליחה ומוכשרת לא פחות, אז אחרי לירון שהר, הגיעה הוכחה נוספת – מור של אופיר קריאף שמהיום היא עורכת דין מוסמכת, שתפרוץ כל גבול! למקרה שתהיתם מדובר בעורכת דין שעוסקת בתחום הוצאה לפועל, אז כדי שתיזהרו! את ההתמחות היא עשתה במשרד עורכי הדין בין הגדולים בירושלים של רותם ניר… העו"ד שלו... (מערכת ONE) אז אחרי שאופיר קריאף הביא הברקה עם חטיפי החלבון מחוץ לתחום הכדורגל, אשתו מור באה מהדלת האחורית עם הטייטל החדש, וביחד הם מחיכים דל הדרך אל הבנק… קבלו אותם! יד ביד כל הדרך אל הבנק... (מערכת ONE) העיקר שההורים מרוצים! (מערכת ONE) כדאי שתיזהרו! (מערכת ONE) שלא תעקל לו את החטיפים... (מערכת ONE) גאווה! (מערכת ONE)

