השותפה העסקית של נטע אלחמיסטר בקמפיין חדש לשמלות כלה! 01.02.19 עכשיו התור שלה. נעה בני, הלוא היא השותפה העסקית של נטע אלחמיסטר, זו שפתחה איתה את העסק, מעצבת ומדגמנת ביחד איתה את בגדי הים, קטפה קמפיין לשמלות כלה...למקרה שתהיתם, בחיים האמיתיים היא הייתה מאורסת ועכשיו כבר לא.. קצת אירוני לא? נעה התפרסמה לא מעט גם היא, כשהיא מקדמת מוצרים ומקבלת שערים בעיתונים נחשבים, ועכשיו גם נחתה בקמפיין שמלות כלה של לימור בן יוסף. השותפות המצליחות! (אינסטגרם) את הקיץ הקרוב נעה הייתה אמורה לעבור בשמחה, כמו השותפה שלה נטע שתתחתן עם רמי גרשון, אך בסופו של דבר האירוסין בוטלו ובינתיים היא קוטפת קמפיין… אנחנו כאן כדי לתת לכם את החצי השני של נטע אלחמיסטר, קבלו אותה – נעה בני! יפה לה כלה? (אינסטגרם) מדגמנות ביחד... (אינסטגרם) נעה, נטע וחברות... (אינסטגרם) עכשיו התור שלה! (אינסטגרם) View this post on Instagram ??NEW COVER??New year FOR @blazerofficial @eranpal @shaiyehezkel7 @guysamuel_official @benzeiger ?? A post shared by Noa Beny (@noabeny) on Jan 8, 2019 at 4:56am PST

