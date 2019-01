מותג העל אדידס בחר בנטע אלחמיסטר כשגרירה שלו!!! 31.01.19 אם כל הג’ובים והתארים של ארוסתו של רמי גרשון, נטע אלחמיסטר, לא הספיקו לכם, תוסיפו עוד אחד! עכשיו היא גם השגרירה של נעל הספורט החדשה של אדידס. וכן, היא הראשונה בארץ לתפוס ג’וב שכזה… המדור באמת תוהה איך היא מתפנה לכל ענייני החתונה שלה. שגרירה של כבוד! (מערכת ONE) אז כן, נטע אלחימסטר חברה חזק לחברת אדידס, שהפכה אותה רשמית לשגרירה של כבוד... עוד קצת וכל בנות ישראל ישימו את ידן על הנעל המדוברת אבל עד אז... יש את נטע אלחמיסטר. שלאט לאט כובשת את המדינה! בדרך לכבוש את המדינה! (מערכת ONE) יש זמן לארגן את החתונה? (מערכת ONE) וזה בנוסף לשאר הג'ובים שלה כן?!? (אינסטגרם) וככה היא נראית בבגד ים... (אינסטגרם) קרוב מאוד חתונת השנה!!! (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה