הרב אפללו הגיע מהצפון לבית וגן כדי לעזור לחבורה של קלינגר... יעזור? 30.01.19 בעיצומו של המשבר הגדול שפוקד את בית”ר ירושלים שמנסה להתרחק מהקו האדום, נחת הרב אפללו הגדול במתחם האימונים וניסה קצת לשנות את התמונה... לידיעתכם, הרב חיים אפללו דווקא אופטימי ולטענתו את התוצאות כבר ראו מול אשדוד. בכל זאת, קלינגר גייס אותו לברכה קצרה לכל שחקן ושחקן שאולי יראו את השער טוב יותר… הפתרון למשבר? (מערכת ONE) גם הרב יצא עם מתנה - חולצת משחק של בית״ר, אבל דווקא של שחקן שעזב את הקבוצה בחלון העברות של ינואר, דין אקפי… האם זה יביא את המזל??? נחיה ונראה… הניצחון בזכותו??? (מערכת ONE) עדיף לבנות על יכולת, קלינגר... (מערכת ONE)

