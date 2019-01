מזל טוב לבלם הפועל ב"ש על התאומים שנולדו לו!

???????? ?????????? ??????? ????????? ?? ?? ???? ????? ?????? ???? ???????? ???? ????? ??? ??? ?????? ?? תודה לאישתי הגיבורה אלופה אמיתית ?? המון תודה לצוות חדר לידה סורוקה על הכל אתם מדהימים ונפלאים????

A post shared by Loai Taha 20 (@loaitaha20) on Jan 28, 2019 at 1:20am PST