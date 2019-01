אולה גונאר סולשיאר תרם את שעונו בערב גאלה למען יוניסף 23.01.19 אדומים על השטיח האדום מנצ’סטר יונייטד ערכה אמש (שלישי) ערב גאלה לחגיגות 20 שנה לשיתוף הפעולה בינה לבין קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים, הלא היה יוניסף. לאירוע, שגם הוא כולו הוקדש לתרומה לקרן, הגיעו כל שחקני המועדון, כוכבי עבר גדולים, וגם צוות האימון בראשותו של אולה גונאר סולשיאר, שהפך בין רגע לגיבור הערב. View this post on Instagram Roll out the red carpet! ?#United4UNICEF #MUFC A post shared by Manchester United (@manchesterunited) on Jan 22, 2019 at 12:09pm PST סולשיאר תרם את שעונו האישי למען המטרה ודיבר בערב בהתרגשות, כשאמר: “זו הצדקה הכי קרובה לליבי, מדהים לראות כל כך הרבה אנשים שהגיעו ואני מקווה שנוכל לגייס סכום נאה של כסף הערב”. השחקנים הגיעו ברובם עם בנות הזוג, כשמי שבלטו היו פול פוגבה, ג’סי לינגארד ורומלו לוקאקו, שנראו במצב רוח מרומם ופיזרו חיוכים כל הערב. מובן בהחלט בהתחשב בתוצאות האחרונות של הקבוצה, שכללו שבעה ניצחונות ברציפות. שחקני מנצ'סטר יונייטד באירוע ההתרמה (אינסטגרם) אולה גונאר סולשיאר (אינסטגרם) פול פוגבה (אינסטגרם) אלכסיס סאנצ'ס (אינסטגרם) לינגארד, לוקאקו ופוגבה (אינסטגרם)

