כוכב הפועל ירושלים מתנוסס על שלטי חוצות! 22.01.19 הספורטאים נוהרים להיות פרזנטורים של חברת הקורקינטים inokim...? זוכרים שעידן ורד התנוסס בגאווה בשלטי העיר עם הכלי הזה? אז עוד ספורטאי הצטרף, קבלו את יוגב אוחיון. ככה זה כשהביג בוס כפיר מכיר את כל המי ומי בעולם… אנוכי, הפרזנטור... (מערכת ONE) החברה כזכור פתחה סניף קונספט בברצלונה אליו הגיעו קורל סימנוביץ’ וסרג’י רוברטו ויצאו עם קורקינטים חדשים, אחרי הדוגמן יוגב אוחיון ספורטאי ארצנו רוכשים ללא הפסקה… אל תשכחו קסדה! גם הוא פרזנטור... (מערכת ONE) היא נוסעת, אבל בספרד... (אינסטגרם) איך חשבתם שהוא אוסף את קורל?!? (מערכת ONE) סרג'י כבר הפיץ את הבשורה בספרד... (טוויטר)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה