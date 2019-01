אתם נוטעים עצים? צעירי מבקר בכלא אופק 22.01.19 בזמן שאתם נטעתם עציצים לט”ו בשבט, לירוי צעירי הבועט של בית”ר ירושלים קיבלה הזמנה להרצות בכלא אופק ולא חשב פעמיים… הרב ישי אלגזי, רב הכלא, הוא זה שהזמין את צעירי שנאם והפתיע את המדור אפילו… מדובר בכלא לבני נוער עבריינים ששמעו מפיו של צעירי על עולם הכדורגל… צדיק (מערכת ONE) לירוי עברת להרצאות?!?

”חוויה מטורפת!”. ביקור מפתיע... (מערכת ONE) חוויה מטורפת... (מערכת ONE)

