השחקן שהפך לאבא השבוע, השלים שעות שינה וקפץ לקפה אביחיל! 18.01.19 המדור חיפש אותו הרבה זמן, אבל מסתבר שערן לוי בסך הכל השלים שעות שינה. אתם יודעים, בכל זאת ילד ראשון… מזל שבקפה אביחיל מצאו אותו, עדיין עם צמיד הלידה על היד! אז ערן לוי, מי שהיה עד עכשיו בכותרות בשל מעברו מבית”ר ירושלים להפועל קטמון, הפך כזכור לאבא השבוע. לאחר שניסינו להשיגו ללא הצלחה, הוא סיפר לנו שהוא מנסה להשלים שעות שינה… מזל שלארוחת בוקר היה לו זמן… מה לדעתכם הוא הזמין?!? (מערכת ONE) אגב, המלצרית הייתה מאושרת לראותו ודיווחה לנו שגרזן הוא ממש לא… עד הברית, הוא דואג להתחזק! ומה עם טבעת לאישה? אנחנו עוקבים… עדיין עם צמיד הלידה על היד! (מערכת ONE) אבא טרי! (אינסטגרם) מתחזק... (מערכת ONE) מקבל ברכה מהרב... (אינסטגרם) צריך להשלים שעות שינה! (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה