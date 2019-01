מאורו ו-וונדה איקרדי חגגו לבתם יום הולדת 4 בסגנון הסרט "פרוזן"!

Fran hace 4 años me convertiste en la mamá de la nena mas hermosa que podía existir .. a veces te miro y no pareces real. Sos una nena de cuentos , que ilumina con sus risas y ocurrencias la casa . Te amamos y estoy orgullosa del gran corazón que Tenes , tu amor por los animales, tu ternura ,travesuras, tu frescura el compañerismo y amor por tu pequeña isi y el respeto y admiración por tus hermanos . Que Dios te cuide siempre, con Salud, paz y amor . Espero que hayas disfrutado tu fiesta que siempre te organizo con tanto amor te ama mamá

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jan 17, 2019 at 3:51pm PST