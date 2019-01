גל רפאלוב זכתה במקום הראשון בתחרות יופי בבלגיה!!! לסיפור המלא...



מאמן נבחרת ישראל אנדי הרצוג הניח פתק בכותל ביחד עם אשתו, והשניים זכו לליווי צמוד... 18.01.19 בין כל משחקי ליגת העל בהם מבקר באופן קבוע מאמן נבחרת ישראל אנדראס (אנדי) הרצוג, וחודשיים לפני שהנבחרת בכחול-לבן תחל את דרכה במוקדמות היורו, המאמן האוסטרי עשה אתנחתא קלה לטובת סיור בירושלים וביקור בכותל המערבי, והוא ממש לא היה לבד… הרצוג הגיע לעיר הבירה ביחד עם אשתו, והשניים אף זכו לליווי צמוד מלא אחר מאשר האגדה הירושלמית, שלום עליכם, האיש שדאג להאכיל ולפנק את שחקני בית”ר ירושלים במשך שנים רבות ושימש בעברו גם כמנהל קבוצת הפועל ירושלים. נראה שהרצוג בידיים טובות… זכה לליווי צמוד משלום עליכם! (מערכת ONE) הרצוג ביקר כמובן במקומות החשובים בעיר הבירה ולמקרה שתהיתם, גם הניח פתק בכותל. אנחנו פה על מנת להביא לכם את כל התמונות מהסיור של השלושה ורק שאלה אחת נותרה: מה לדעתכם כתב המאמן בפתק?!? מה כתוב בפתק?!? (מערכת ONE) הרצוג עם אגדה ירושלמית... (מערכת ONE) עושים חיים בירושלים... (מערכת ONE) מבקש הצלחה עבור הנבחרת? (מערכת ONE) עשה לנו חשק לבקר שוב בכותל! (מערכת ONE)

