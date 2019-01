גל רפאלוב זכתה במקום הראשון בתחרות יופי בבלגיה!!! 17.01.19 שוב היא עושה את זה! אחרי שבעבר כבר קיבלה את תואר היפה מכולן, גם השנה גל של ליאור רפאלוב מפגיזה ובבלגיה כבר הכתירו אותה להכי יפה בעיר! היא זכתה במקום הראשון בקטגוריית Best Icon Body, עם זה אי אפשר להתווכח, אנחנו כבר הכתרנו אותה כאנג’לינה ג’ולי של ישראל, אבל גם בבלגיה לא נשארים אדישים למראה ולגוף המתוחזק של הפצצה של רפאלוב! מי הכי יפה בכל העיר?!? (אינסטגרם) מיהרנו לצלצל לגל. במה זכית בבלגיה?

“כן אני מקום ראשון. מקום שני זאת האישה של השחקן שזכה בנעל הזהב האנס ואנקן ועוד כמה נשים של שחקנים מבלגיה... זה דירוג של 10 נשים”. שאפו! הכי יפה בעיר, קל! אומרים לי היא הכי יפה שאני מכיר! (אינסטגרם) מתוחזקת! (אינסטגרם) הצוות המסייע... (אינסטגרם) הבלגים מבינים עניין... (אינסטגרם) View this post on Instagram ? A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie_officiel) on Dec 16, 2018 at 11:16am PST רואים את הדמין ביניהן?!? (אינסטגרם)

