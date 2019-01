חברתו של איסקו שרה סלאמו ממשיכה לתמוך בו בכל הכוח!

Quizás en mi imaginación todo es más romántico: La forma en que tenía planeado compartirlo con mi familia, con mis amigos, incluso con vosotros… pensaba en un chupete con mensaje, unos globos en una caja, una foto con luz propia… Pero al final esto es la vida real, y en la vida real incluso un 28 de Diciembre, se puede compartir una gran noticia como que: ¡Vamos a ser papás! Y no podemos estar más felices… Llevamos dibujada una sonrisa bobalicona desde hace algunos meses, incluso cuando las nauseas matutinas se han convertido en mis fieles compañeras. Con todos los sentimientos a flor de piel, las ilusiones se mezclan con los miedos, las inseguridades de (en mi caso) ser primeriza, el querer hacerlo bien, el querer educar a nuestro bebé con los mejores valores, con respeto, tolerancia, empatía y en la más absoluta igualdad, hacen que incluso en los primeros meses tenga una sensación de vértigo infinito... pero como ya os digo, sin desdibujarse esa risa contagiosa y complice que se nos ha tatuado y que seguro que muchos han podido ver en nuestras fotos compartidas. ¡Te beso mucho @iscoalarcon ! Siempre supimos que #deaquiAmarte se nos quedaría corto.

