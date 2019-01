שונית חגגה יום הולדת ומצטיינת דיקן, תומר הפתיע בענק!

אהבת חיי. אכן זו מי שאת. מגיל נעורים ועד עכשיו. שום דבר לא השתנה. זכיתי במלכת השיכבה וככה אני מרגיש כל יום. אשת חיל, אמא מהאגדות וחברה לחיים שמעטים זוכים להכיר. את הבאת אותנו עם הבנות המדהימות שלנו לפסגות הכי גבוהות, לא נתת לשום דבר לעצור אותנו. הכל נעשה אצלך בביטחון מלא ושקט שמקרין על כל המשפחה ובכך את נותנת לכולנו את הכח להמשיך ולגדול. את נותנת מעצמך בשביל כולם ללא תנאים ותמיד בחיוך ובלב שלם. בכל יום ויום הבנות ואני מסתכלים עלייך בהערצה בהערכה ובגאווה גדולה ויודעים שזכינו. את מגדלת את הבנות ,מחנכת אותן ואת גם החברה הכי טובה שלהן, את נותנת לי את כל התמיכה והעזרה שאני צריך בשביל להתקדם ולהצליח בכדורגל בלי ששום דבר מסביב יפריע לי ובמקביל לכל זה את עדיין יודעת לטפח את עצמך לשמור על כושר וגיזרה להנות מהרגע ולסיים תואר שני כמצטיינת דיקן! אין מילים. פשוט מעוררת השראה. אני מאחל לך יומולדת שמח אשת חלומותיי. שתהיי בריאה חזקה ומאושרת תמיד, שתמשיכי בדרך הייחודית שלך להתקדם להתפתח ולהגשים כל חלום שרק יופיע בלילה. שתקבלי אהבה וחום מכל הסובבים אותך בדיוק כמו שאת נותנת להם. שתזכי לנחת מאיתנו המשפחה ושנמשיך לאהוב לכבד ולהעריך אחד את השניה תמיד. אוהב אותך ורק שלך לעד ?? #happybirthday #mylove

