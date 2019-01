בצל התקופה המסובכת שלו, הכדורגלן לא נשוי, אבל אבא!!!

הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו!!! תודה לבורא עולם על נסיך קטן ותודה לאישה החזקה שלי @kahlonliron ????.

A post shared by Eran Levi 99 ערן לוי. (@eranlevi.99) on Jan 14, 2019 at 10:46am PST