מנור סולומון הצעיר שנמכר ב-6 מיליון יורו, מטפח זוגיות חשאית עם דנה וושינה... 14.01.19 אחד הכדורגלנים המדוברים והלוהטים ביותר בישראל בתקופה האחרונה הוא כמובן מנור סולומון, שנמכר ממכבי פתח תקווה לשחטאר דונייצק האוקראינית תמורת 6 מיליון יורו (!), ומסתבר כי הוא לא היחיד שזכה… כבר שמונה חודשים שמנור בן ה-19 מטפח בשקט מוחלט זוגיות צמודה עם דנה וושינה, אותה הוא מכיר עוד מימיי פתח תקווה, לפני שעברה לאורנית. למרות הסודיות, אנחנו כאן כדי להביא לכם תמונות ראשונות של מערכת היחסים החשאית… מאוהבים... (אינסטגרם) השניים נראים לוהטים ומאוהבים במיוחד באינסטגרם ומעניין יהיה לראות האם דנה תלך בעקבות מנור שלה לאוקראינה לקראת המגורים החדשים ובקבוצה החדשה… בכל מקרה, נראה שהיא זכתה בכל הקופה… תלך איתו לאוקראינה? (אינסטגרם) זכתה בכל הקופה! (אינסטגרם) מכירים כבר ממזמן... (אינסטגרם) חותם על המיליונים... (מערכת ONE) View this post on Instagram Him&I ?? A post shared by DANA (@danavoshina13) on Aug 24, 2018 at 8:16am PDT

