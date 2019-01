אינוקים פתחה סניף בברצלונה, קורל הייתה הלקוחה הראשונה והביאה את העדר... 13.01.19 אינוקים מותג הקורקינטים הישראלי התרחב ופתח סניף קונספט בברצלונה.... הלקוחה הראשונה הייתה כמובן השגרירה שלנו בספרד קורל סימנוביץ’ ששכנעה את סרג’י שלה גם להתנייד ככה ברחבי העיר... ברור לכם שמיד אחרי זה הגיעו כולם כולל מסי להתחדש, כן??? אז כן , רוב כוכבי ליגת העל שם כולל אייל ברקוביץ’, כולל סרג’י וקפטן בטיס ונבחרת ספרד מארק ברטרה, ואפילו שאקיל אוניל כבר הצטיידו בקורקינט של INOKIM... השגרירה הישראלית בספרד... (מערכת ONE) קורל הביאה את העדר הגדול ובקרוב הסניף החדש בבורסה בר”ג יביא איתו עוד כדורגלנים שצמאים להתנייד בקלות. לסרג’י וקורל זה עלה בשקלים, 5,000 לא כולל הנחת סלב. אל תשכחו את הקסדה… גם הוא חלק מהטרנד... (מערכת ONE) הביא את החברים (מערכת ONE) גם שאקיל הצטרף לטרנד! (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה