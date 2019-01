חורף? אופיר מרציאנו ואשתו שלי מבלים בחופים מדהימים... לסיפור המלא...



סגור אחד הספורטאים העשירים בעולם שיתף אותנו בתמונות מדהימות לסיפור המלא...



סגור קבלו את החברה של כוכב באיירן, שהיא במקרה גם גרושתו של... לסיפור המלא...



סגור אשתו של עומרי כספי, שני, בהריון! ויש להם בת נוספת! לסיפור המלא...



סגור הכוכב הוציא קו הלבשה חדש המבוסס על סדרה בריטית... לסיפור המלא...



סגור אחרי ששיבח את עסקי היוגורט שלו, אבוחצירה נפרד מהעסק! לסיפור המלא...



סגור שרה קרבונרו הדהימה אותנו עם התמונה מהחדר כושר! לסיפור המלא...



סגור לא רק בכדורגל, כריסטיאנו רונאלדו ובנו דומים מתמיד! לסיפור המלא...



סגור









את ההפתעה של ערן זהבי לאשתו שי היא לא תשכח לעולם 11.01.19 המדור כבר יודע ששגרירנו בסין, ערן זהבי, אוהב לחיות בסטייל וברמה הכי גבוהה שיש, אבל האמת? הפעם הכדורגלן הכי מצליח שלנו הפתיע אפילו אותנו...כן כן..שימו לב לזה! היום הולדת של שי זהבי (מערכת ONE) כי ככה זה כשאשתו שי חוגגת יום הולדת...ערן משקיע עד סוף! זהבי הטיס את אשתן לתאילנד ומה שהיא לא ידעה זה ששם מחכות לה חברות טובות שזהבי מימן להן את הטיסה והמלון על חשבונו. כל החברות הגיעו מערכת (מערכת ONE) אז מי זכה להיות בצוות הזהב? ליז שכטר, מאי ורד, קרן בנימין, שרונה בן שושן החברה מסין ואודליה דגו. כולן טסו עם חברת “קאווה גרופ” שהייתה אחראית כזכור גם על היום הולדת של רותם סלע במאלדיביים. ערן בחר את הווילה המפוארת, שני זהבי הגיסה דאגה לעיצוב, והמסיבה נראית ככזאת שלא תבייש אפילו את הקרדשיאנס! ערן זהבי שלח את שי זהבי והחברות לתאילנד את היום הולדת הזאת היא לא תשכח (מערכת ONE) שי זהבי והחברות נהנות בסטייל (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה