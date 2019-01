אחד הספורטאים העשירים בעולם שיתף אותנו בתמונות מדהימות 11.01.19 לואיס המילטון הוא אחד הספורטאים הכי מצליחים ועשירים בעולם. נהג הפורמולה 1 בן ה-34, זכה בעונה האחרונה בפעם החמישית באליפות העולם, מה שהפך אותו לנהג השני הכי מצליח אי פעם אחרי מיכאל שומאכר האגדי. השווי שלו אגב, הוא מעל 220 מיליון פאונד. View this post on Instagram Throwback to the future ???? #GrandpaLewis #tbt @allianz A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Jan 10, 2019 at 10:06am PST והמילטון אוהב לבלות, ולצאת למסיבות מפוארות (הוא חבר טוב של ניימאר), אבל השבוע הוא שיתף את העוקבים שלו דווקא בצילומים מאחורי הקלעים לפרסומת אליה הצטלם לפני שנתיים, ושם “הפכו” אותו לגירסא המבוגרת שלו, סבא המילטון אם תרצו. פשוט מדהים. לואיס המילטון מאחורי הקלעים (מערכת ONE) לואיס המילטון בתור סבא (מערכת ONE)

