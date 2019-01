קבלו את החברה של כוכב באיירן, שהיא במקרה גם גרושתו של... 11.01.19 אחרי שהם ביקרו אפילו בישראל ביחד, הם יצאו לעולם רשמית… זה הזמן שתכירו את החברה החדשה של כוכב באיירן מינכן חאמס רודריגס, שהיא גם במקרה גרושתו של… סלט מטבוחה זה כאן! כן כן, לכוכב של הבווארים יש רומן עם גרושת שלא של הזמר מארק אנתוני, שנון דה לימה, שמדגמנת בוויקטוריה סיקרט… מחכים לתמונה המשותפת! (אינסטגרם) המדור בטוח שמבט חטוף בדוגמנית ההלבשה התחתונה ישמח חלק מגולשינו בחורף הקפוא, ומה שבטוח זה שכדורגלנים בארץ ובעולם יודעים טוב לאן להתברג… הדוגמנית מוונצואלה העלתה פוסט ברשתות החברתיות והוציאה את הקשר לאור. חאמס לא ישן כבר באלכסון! ביקרו כבר בישראל... (אינסטגרם) מחממת את החורף... (אינסטגרם) שיהיה בהצלחה! (אינסטגרם) View this post on Instagram Estaré junto @annchery_official este año en @intermoda Ya los quiero ver ???? A post shared by Shannon De Lima (@shadelima) on Jan 9, 2019 at 10:45am PST

