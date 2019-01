לא רק בכדורגל, כריסטיאנו רונאלדו ובנו דומים מתמיד!

כוכב יובנטוס כריסטיאנו רונאלדו רגיל לכך שתוקפים אותו ומנסים לעשות כותרות על חשבונו, כמו כוכבת האח הגדול בריטניה, ולכן הוא לא מתרגש… אז בזמן שאנשים אחרים מקדישים לו יותר מדי תשומת לב, אחד משני הכדורגלנים הטובים בתבל בחר להעלות תמונה עם בנו, ומתברר שלא רק הכישרון ביניהם דומה, אלא גם הסטייל… התפוח נפל קרוב... (אינסטגרם) הבן של רונאלדו שמככב בילדים של יובנטוס ומזכיר את אבא, למד מאבא להתלבש גם, כאשר רונאלדו העלה תמונה של שניהם מלובשים ומחויטים ברמה הגבוהה ביותר… התפוח לא נפל רחוק… הבן של רונאלדו מדגמן ביחד עם אבא like father like son (אינסטגרם) הבן של רונאלדו כובש בבעיטה חופשית View this post on Instagram ?????????? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 7, 2019 at 9:22am PST View this post on Instagram Good morning ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 8, 2019 at 1:34am PST