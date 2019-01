רונאלדו מריץ את ג'ורג'יניה ובנו בחדר הכושר הפרטי!

אמנם הליגה האיטלקית ויובנטוס שלו יחזרו מפגרת סוף השנה רק בעוד שבועיים, אך כריסטיאנו רונאלדו לא נח לרגע והעלה סרטון מחדר הכושר הפרטי שלו, בו בת זוגו ג’ורג’יניה ובנו כריסטיאנו ג’וניור מתאמנים בכל הכוח! רונאלדו והמשפחה שומרים על כושר אז נכון, הכוכב הפורטוגלי בכל זאת בן אדם וגם לו מגיע קצת חופש, כשביחד עם הדוגמנית והבן שלו יצאו לנופש בדובאי והעלו תמונות מעוררות קנאה מאחד המקומות היפים בעולם… חדר כושר פרטי... (אינסטגרם) אבל רונאלדו כמו רונאלדו, חזר מהר מאוד מהנופש והוא כבר עובד בכל הכוח בחדר הכושר ביחד עם המשפחה המצומצמת, אז מה אתם אומרים, הייתם רוצים את CR7 כמאמן הכושר הפרטי שלכם?!?! עשו חים בדובאי! (אינסטגרם) מאוהבים וחטובים... (אינסטגרם) שומרים על כושר! (אינסטגרם) View this post on Instagram Sem filtro ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 5, 2019 at 1:41am PST View this post on Instagram Amore mio!?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 31, 2018 at 5:12am PST