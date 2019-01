שר האוצר משה כחלון חיתן את בנו בחתונה נוצצת לסיפור המלא...



ביי ביי ג'וזף קראדו, לדוגמנית יש בויפרנד חדש 04.01.19 פתחה את 2019 ברגל ימין. שיר אלמליח כבר מזמן לא חולמת על צלם האופנה ג’וזף קראדו ומנהלת מערכת יחסים עם ישראלי העונה לשם מייקל, איש נדל”ן אשר חי מעבר לים ברומא. מייקל זנזורי, בן 34, הוא האיש שמבלה את זמנו לאחרונה בחיק הדוגמנית שיר אלמליח, אז אם תהיתם מה הסיבה שהיא על קו ישראל-רומא לאחרונה, אז התשובה היא שבגלל האהבה. מייקל זנזורי. הסתדר בחיים (מערכת ONE) שיר אלמליח. פתחה את 2019 ברגל ימין (מערכת ONE) אם תהיתם עם מי היא תתנשק בסילבסטר האחרון ואיך היא פתחה את שנת 2019, כעת אפשר לדווח שלא היה לה משעמם בכלל… מייקל זנזורי. החדש שלה (מערכת ONE) שיר אלמליח. ג'וזף מי? (אינסטגרם) ימי אלרואי כהן והכדורגל כבר מאחוריה, ימי ג’וזף קראדו ועולם האופנה גם כן מאחוריה וכעת אלמליח צוללת למים של עולם הנדל”ן. האם היא תתחתן שוב? היא כבר הצהירה שלא, אך בכל זאת נאחל לה הצלחה. שיר אלמליח. פתחה את 2019 ברגל ימין (אלכס ליפשיץ) שיר אלמליח. על קו ישראל-רומא (אינסטגרם)

