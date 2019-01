שר האוצר משה כחלון חיתן את בנו בחתונה נוצצת

שר האוצר משה כחלון חיתן אמש (חמישי) את הבן עידן ובחירת ליבו שירלי באולם האירועים אלכסנדר שבעמק חפר בחתונה מרשימה ורבת משתתפים, כולל מספר רב של אורחים מכובדים כאלה ואחרים מעולם הספורט הישראלי. שר האוצר ריכז לחתונה בין השאר את שלושת היו”רים האחרונים של ההתאחדות לכדורגל, כאשר אבי לוזון, עופר עיני ומשה שינו זוארץ הגיעו כולם לחגוג ביחד עם הזוג הנרגש, כמו גם יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון. משה שינו זוארץ (שחר גרוס) כמו כן, גם בעלי הפועל רעננה אשר אלון, מנכ”ל מרכז מכבי נאור גלילי והחבר הטוב, שחקן העבר אייל ברקוביץ’, שהגיע יחד עם הפרטנרית שלו לשידורי הרדיו ולתוכנית ‘אופירה וברקו’ אשר משודרת מדי יום שישי בערוץ קשת 12, אופירה אסייג. View this post on Instagram מברוק ליורש האוצר @kahlon_moshe @eyalberkovich9 A post shared by Ofira Asayag (@ofiraasayag) on Jan 3, 2019 at 12:28pm PST עוד אורח שנצפה בחתונה הוא תום יונאי, מי שהיה בעבר נציגו של בעלי מכבי תל אביב מיץ’ גולדהאר וכחלון ‘גנב’ ומינה כיד ימינו באוצר, אשר כיום עובד בסקטור הפרטי. View this post on Instagram Great company with @imaimon! A post shared by tomyonai (@tomyonai) on Aug 1, 2017 at 7:07am PDT