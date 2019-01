בקרוב באיילון: שוער העבר דיגמן לקמפיין של דלתא 04.01.19 אחרי הקריירה המפוארת של לירן שטראובר בתור שוער, פרשן, סמנכ”ל ומנהל פעילות קבוצות ספורט מקצועי וירידים ועוד כמה ג’ובים רציניים, שטראובר מככב גם כדוגמן, חכו לקולקציית הקיץ של דלתא... View this post on Instagram לא היה קר בכלל ?? צילומים לקולקצית אביב של דלתא ?? @deltaofficial A post shared by לירן שטראובר (@liranstrauber) on Jan 3, 2019 at 11:39am PST הצילומים נערכו בקור מקפיא בווילה מפוארת בקדימה צורן, שטראובר עלה על מדים קצרים ועשה לנו כמה פוזות שלא היו מביישות גם את שיר אלמליח... משפחת שטראובר בפיג'מות (מערכת ONE) לירן שטראובר. דוגמן הבית (שחר גרוס) לירן שטראובר (רדאד ג'בארה) אז, עד שהוא יגיע לשלטי החוצות בנתיני איילון בפיג’מה, יש לנו כמה תמונות בשבילכם...תכלס? יפה לו. לירן שטראובר ונטע אלחמיסטר (מערכת ONE) לירן שטראובר (מערכת ONE) לירן שטראובר ועדן סבן (אינסטגרם)

