תנוח? תחשבו שוב. שיר אלמליח פותחת את 2019 בסערה 02.01.19 שיר אלמליח טסה לא מעט בשושו אל מעבר לים, ועכשיו אפשר לדווח שמדובר בקמפיין נוסף. כן, ככה פותחים שנה אזרחית חדשה! מה, מו, מי? - שיר נבחרה להוביל את קמפיין הסילבסטר של הבושם החדש DSQUARED2 מבית לילית קוסמטיקה. הוא כבר נחת בישראל וחברת יחסי הציבור לא התאפקה ושיגרה סרטון של הדוגמנית איתו. שיר אלמליח (אינסטגרם) אז שיר שרה שיר שמח בדרך לחשבון הבנק שלה, ואם 2018 הייתה גדושה עבורה בקמפיינים לוהטים בארץ וסרט חדש שהיא כותבת, אז 2019 נפתחה בניחוח קנדי. ואם בא לכם לראות על מה כל הרעש מסביב הניחוח המדובר, תמתינו בסבלנות. View this post on Instagram Power Couple ?? New in Israel ???? @dsquared2 A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Dec 31, 2018 at 5:37am PST שיר אלמליח (מערכת ONE) שיר אלמליח (אינסטגרם) פותחת את השנה ברגל ימין (אלכס ליפשיץ) שיר אלמליח (מערכת ONE) מסתכלת על חשבון הבנק? (מערכת ONE)

