אבי ריקן וצ'יקו אופואדו כבר לבושים לחגיגות האליפות 02.01.19 בזמן שאתם חגגתם סילבסטר פה ושם, פתחתם שמפניות והתהדרתם במתנות לכבוד השנה האזרחית החדשה, זה מה שעשו אבי ריקן וצ’יקו אופואדו... ניקיון מדפים במרסל.... אז מה היה לנו שם? צ'יקו אופואד ואבי ריקן (אור גפן (מערכת ONE) אתם יודעים שאנחנו חזקים בדיוק: 4 טישרטים, 4 סריגים ושבעה ג’קטים, ואל תדאגו, כשהגיע החשבון הנאה, מרסל כבר דאג ל-50 אחוז הנחה...נקווה שהביגוד הזה יעזור להם בחגיגות האליפות שקרובות מתמיד. צ'יקו אופואדו (אור גפן (מערכת ONE) אבי ריקן (אור גפן (מערכת ONE)

