פול פוגבה חוגג על הדשא, אבל מסתבך מחוץ למגרש 02.01.19 פול פוגבה הצרפתי פורח. מאז העזיבה של “אוייבו”, ז’וזה מוריניו, נראה שמשהו השתחרר באלוף העולם הצרפתי, שנהנה מכל דקה על המגרש מאז הגעתו של אולה גונאר סולשיאר לתפקיד המאמן במנ’צסטר יונייטד. אבל, נראה שההצלחה קצת עלתה לפוגבה לראש, והשחקן שידוע בהסתבכויות שלו מחוץ למגרש, עשה זאת שוב, לאחר שבעיתונות האנגלית צולמה המכונית שלו, כשהיא חונה בחניית נכים מחוץ למרכז קניות בעיר מנצ’סטר. Paul Pogba's £250k Rolls-Royce pictured parked in Trafford Centre disabled bay without permit https://t.co/0blJLZSXfd — The Sun Football ? (@TheSunFootball) January 2, 2019 פוגבה לא תועד אמנם מבצע את העבירה, אך בתקשורת באנגליה בדקו ומצאו כי מדובר באותה מכונית מפוארת בשווי 250 אלף ליש”ט (כ-1.2 מיליון שקלים). איתה הוא נוהג להגיע לאימונים של השדים האדומים, ועם כל הכבוד לשערים ולבישולים, יש דברים שפשוט לא עושים.

