חברתו של פול פוגבה מציגה בטן הריונית!

Pogba bientôt papa pour la première fois ?????? ??????? Paul Pogba ne s'est jamais affiché publiquement avec celle qui partage sa vie depuis plus d'un an, le jeune mannequin bolivien de 23 ans Maria Salaues. ??????? Le footballeur français n'allait donc pas annoncer qu'il allait prochainement être papa. ??????? Des photos de sa fiancée enceinte s'en sont chargées pour lui ???? ! ??????? #PaulPogba #MariaSalaues #BabyIsComing #Pregnancy #Pregnant #BabyBump #GuiltyGuys

A post shared by GUILTY NEWS (@guiltynewsfr) on Dec 30, 2018 at 12:52pm PST