ליאו מסי קעקע את השמות והתאריכים של שלושת ילדיו! 01.01.19 כוכב ברצלונה ליאו מסי חוגג את תחילת השנה האזרחית בארגנטינה מולדתו, ולכבוד 2019 הבאה עלינו לטובה, התחדש בקעקוע… כן כן, גם זה קשור לילדיו, כמובן… אחרי שהראינו לכם את המטוס הפרטי המפואר של מסי, שעל גרם מדרגותיו מופיעים שמות ילדיו – טיאגו, סירו ומתאו, כעת הכדורגלן החליט לציין את שמותיהם צמוד יותר אליו, על רגלו הימנית! זו שאיתה הוא כובש פחות… יעזור לו לכבוש יותר גם בימין?!? (אינסטגרם) מסי פרסם תמונה באינסטגרם עם אשתו אנטונלה, וחשף על רגלו קעקוע מרשים עם שמות ילדיו ותאריך הלידה של כל אחד מהם! אהבתם? מזהים את השמות? (אינסטגרם) לא רק פה... (טוויטר) צמודים-צמודים... (אינסטגרם) קשור אליהם... (אינסטגרם) View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Dec 30, 2018 at 12:33pm PST

