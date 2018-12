נואל של דור מיכה עושה עכשיו גם יח"צ לבשמים! 30.12.18 נואל ברקוביץ של דור מיכה עושה הרבה מאחורי הקלעים - סרטים, תכניות ילדים ועכשיו יחסי ציבור לבשמים… נשות הכדורגלנים יודעות להתקדם! זה ידוע שנואל ברקוביץ’ כבר מזמן בזכות עצמה, עוד לפני שהכירה את דור מיכה היא הייתה כוכבת ילדים, פה ושם מדגמנת עבור סטודיו פאשה, עושה סרטים ועכשיו גם מצטלמת ועכשיו גם מצטלמת לקמפיינים של חברת בשמים… בקיצור, נואל לא רק בז’אנר של הילדים! עלתה על הגל! (אינסטגרם) אה כן, שכחנו לציין שהיא גם השתתפה בקליפ של הזמר לי בירן בשיר החדש שלו "רואה את העתיד". בקיצור 2018 עשתה לה רק טוב. הייתה כוכבת עוד הרבה לפניו... (אינסטגרם) 2018 עשתה לה רק טוב...(אינסטגרם) מפרגן לה! (אינסטגרם) כל אחד סלב בתחומו... (שחר גרוס) View this post on Instagram Jeans is always a good idea. ??@myjeans_official A post shared by Nuel Berkovich (@nuelberkovich) on Nov 7, 2018 at 10:30am PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה