מרסלו ואשתו חוגגים עשר שנות נישואין

Comemorando 10 anos da nossa união. No mesmo lugar aonde casamos, junto da nossa família, nossos padrinhos, amigos queridos, todos reunidos. Outra noite repleta de amor, carinho e muita felicidade para celebrar nosso casamento. Obrigada por essa surpresa única, por ainda conseguir me sorprender depois de tantos anos juntos. Foi um longo caminho ao seu lado, com constantes desafios, aventuras pelo mundo, dois filhos incríveis, inúmeras conquistas, muitos filhos peludos como sempre quisemos. Meu amigo, meu companheiro, sempre meu namorado e ainda um pai que me apaixona. Obrigada por me fazer sentir tão especial. É lindo ainda termos tantos sonhos a realizar juntos. Te amo moreno meu. @marcelotwelve #BodasDeZinco #NoNossoRioDeJaneiro #MiBodaSorpresa ??#NoshemosVueltoACasar

A post shared by Actress (@claricealves) on Dec 29, 2018 at 6:39pm PST