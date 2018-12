הברזילאי יחגוג את השנה החדשה עם שתי בנות הזוג שלו!

Obrigado meu Deus, estamos curtindo este final de ano com muita saúde e alegria!!! Ontem foi uma noite incrível em Campos, com uma energia e carinho que devo admitir que já estou louco pra voltar, vocês foram maravilhosos!!! Obrigado galera, feliz Natal pra todos!

A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Dec 22, 2018 at 1:44pm PST