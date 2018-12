שחקני בני יהודה התפנקו ביום כיף בעולם המים! 28.12.18 עונה נהדרת עוברת על בני יהודה והמאמן שלה יוסי אבוקסיס… מקום שני, הקבוצה שספגה הכי מעט למעט מכבי תל אביב וכבשה הכי הרבה למעט הצהובים והפועל חיפה… אז למרות ה-1:1 מול מכבי פתח תקווה ביום שלישי, אתמול הכתומים התפנקו ביום כיף בעולם המים ברמת גן… שחקני בני יהודה ביום כיף השחקנים הכתומים של אבוקסיס נהנו ממסאג’ ועוד שלל פינוקים… שווה להיות כתום! מתפנקים... (מערכת ONE) מגיע להם! (מערכת ONE) איפה יוסי?!? (מערכת ONE) מגובשים... (מערכת ONE) בשבת בסמי עופר... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה