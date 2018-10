רגע לפני הקלאסיקו, הגיע הזמן לעשות הכרות עם הבת של כוכב העבר

לא הרבה שחקנים בהיסטוריה של הכדורגל יכולים להגיד ששיחקו גם בברצלונה וגם בריאל. אפילו פחות יכולים להגיד שהם זכו להיות כוכבים בשתי היריבות הגדולות. אחד מהיחידים בעולם שכן יכול הוא לואיס פיגו האגדי! עתידה לעשות הרבה כאב ראש לאבא לואיס (אינסטגרם) אז רגע לפני הקלאסיקו הגדול, הגיע הזמן להכיר את יורשת העצר, שזכתה לחיות בשתי הערים הנהדרות והפכה בעצמה לבחורה מהממת, ותאמינו לנו היא עוד תעשה הרבה כאב ראש לאבא לואיס… נראית קצת סובלת (אינסטגרם) וככה זה היה נראה פעם... (אינסטגרם) תכירו, זאת דניאלה פיגו, היא בת 18 וכבר עכשיו היא מסובבת ראשים בכל רחבי העולם. הבת של החלה לדגמן לאחרונה ותזכרו את התחזית שלנו – אתם עוד תשמעו עליה, והרבה! כבר עכשיו, היא מסובבת ראשים בכל העולם (אינסטגרם) View this post on Instagram ???????? thank you A post shared by Daniela Svedin Figo (@danielasfigo) on Oct 17, 2018 at 8:11am PDT View this post on Instagram Blue paradise A post shared by Daniela Svedin Figo (@danielasfigo) on Aug 21, 2018 at 7:05am PDT