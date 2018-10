לכוכב ארסנל ארון ראמזי ובת זוגו נולדו תאומים! 25.10.18 תגידו המון המון מזל טוב לקשר ארסנל ונבחרת וויילס, ארון ראמזי, ובת זוגו קולין רואולנד, על התאומים שנולדו להם… קולין כבר ילדה את התאומים לפני כשבוע, אך רק אמש הציג אותם ראמזי לעולם דרך חשבון האינסטגרם שלו וכתב: “דאבל טראבל”… View this post on Instagram Double trouble ?? A post shared by Aaron Ramsey (@aaronramsey) on Oct 24, 2018 at 3:26am PDT ראמזי וקולין טרם נתנו שמות לצמד התאומים, שמצטרף לאחיהם הבכור, סוני… דאבל טראבל (אינסטגרם) מזל טוב! (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה