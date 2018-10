צפו: ג'ורג'ינה של רונאלדו מטפלת בילדים ותוך כדי עושה אימון... 24.10.18 אל תפנו לאופרים ומטפילם, ג’ורג’ינה רודריגס של כריסטיאנו רונאלדו יודעת לטפל בלא פחות מארבעה ילדים, גם בזמן שהיא עושה כושר… הכוכב של יובנטוס עובד חזק על המגרש ופגש אמש את האקסית מנצ’סטר יונייטד, אז בזמן שג’ורג’ינה נשארה בבית, היא עבדה חזק על הישבן ובסרטון שהעלתה לרשת היא הראתה לכולם איך היא מחטבת תוך כדי שהיא שומרת על הילדים… והיא ממש לא מתרגשת מכמה קולות של בכי של ילדים. ג'ורג'ינה משחקת עם הילדים של רונאלדו אבל אל תטעו, אמנם היא חזקה בטיפול ילדים, אבל עדיין יש שם עזרה ברקע. צפו באימון לא שגרתי בהחלט… ג’ורג’ינה מראה שהכל אפשרי, ולא בפעם הראשונה! המדור החליט שחדל פטפטת ברשת, פשוט צפו בווידאו… גם אימונים, גם ילדים (אינסטגרם) האמת? מרשים! (אינסטגרם) מפתיעה כל פעם מחדש... (אינסטגרם) כמו עם הבלונד... (אינסטגרם) View this post on Instagram Qué bien sienta un abrazo caliente cuando tienes frío?? #TeAmo @cristiano A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Sep 3, 2018 at 5:02am PDT

