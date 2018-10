כוכב ברצלונה ונבחרת ברזיל לשעבר רונאלדיניו, שמטייל רבות בעולם כשגריר של ליגת האלופות והיינייקן, נהנה דווקא עם הבן שלו בריו דה ז’נרו… הכוכב הברזילאי פרסם בחשבון האינסטגרם שלו סרטון שלו ושל הבן שלו משחקים פינג פונג רגל וכתב: “יום יפה עם הבן שלי”… View this post on Instagram Um domingo lindo com meu filho!!! Bom demais!!! A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Oct 15, 2018 at 8:10am PDT בנו של רונאלדיניו, ז’ואאו מנדז חתם בחודש אוגוסט האחרון בקרוזיירו, אחרי שפאריס סן ז’רמן הביעה בו התעניינות… זמן איכות... (אינסטגרם) הבן יהיה טוב כמוהו? (טוויטר)