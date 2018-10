הכירו את החברה החדשה של כוכב מנצ'סטר סיטי וארגנטינה

Breakfast Time ?????? #goingto #breakfastisimportant / Look @gioselin_official ?? . . Diciamo che la situazione col rosso mi sta sfuggendo letteralmente di mano??????della serie non sono quel tipo di persona che quando gli piace una cosa la mette all’infinito fino alla nausea ?? tipo come con le canzoni.. ecco no no non sono affatto io????‍???? help meeeee!

A post shared by ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli) on Oct 10, 2018 at 12:29pm PDT