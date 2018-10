צפו: כך הפכה הארוחה של בית"ר לחגיגה גדולה...

____ שחקני הקבוצה ואנשי הנהלת המועדון יצאו ביוזמתו של הבעלים משה חוגג, לשבור שגרה והוזמנו לערב גיבוש במסעדת "טורו" בשכונת משכנות שאננים בירושלים. לאחר הארוחה זכו אנשי המועדון והשחקנים להרצאה של פסקל ברקוביץ' - ספורטאית פראלימפית אשר ייצגה את המדינה בשלושה משחקים אולימפיים בשלושה מקצועות שונים. פסקל מתפקדת באופן מרשים ומרגש ללא שתי רגליה, אותם איבדה בתאונה בצרפת כשהייתה בת 17. המסר הנפלא מההרצאה הוא: אין דבר כזה שאין דבר כזה! לא לוותר לעולם ואף פעם לא לוותר בדרך להגשים יעדים, מטרות וחלומות. @pascalebercovitch

