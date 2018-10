דוד קלטינס ושרון אייזנברג מציינים חגיגה כפולה 15.10.18 הבית”ריסט דוד קלינטיס חוגג פעמיים - פעם אחת את פגרת הנבחרות ופעם שנייה את השחרור של הצמודה שלו שרון אייזנברג מצה”ל, קצינה רבותיי, קצינה… ניצול מקסימלי של הפגרה... רובכם שאלתם אותנו מה עושה המהממת הזאת? אז היא קצינה בצה”ל, היא לא דוגמנית… מדי פעם חוטפים אותה לעבודות דוגמנות, בין אם זה בגדים או בין אם זה איפור… אייזנברג סיימה את הקריירה הצבאית שלה ואל תבנו עליה לענייני דוגמנות כי לבינתיים היא נרשמה לפסיכומטרי… היא עוד תגיע רחוק...(אינסטגרם) לא קצת מסוכן? (אינסטגרם) כבר שנתיים שלמות שהיא עושה נעים למר קלטינס היקר ועכשיו הם חוגגים בהרודס באילת, גם את הפגרה, אבל בעיקר את השחרור המיוחל מצבא ההגנה לישראל...תזכרו את השם הזה, יש לנו הרגשה שהיא תגיע רחוק מאוד… אחד הזוגות המרשימים בביצה...(אינסטגרם) ומה עם קריירת הדוגמנות? (אינסטגרם) View this post on Instagram Is the holiday season over yet? ?? #doexdaria A post shared by @ sharon31e on Oct 2, 2018 at 6:49am PDT

