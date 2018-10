לא תאמינו מה עשה כוכב העבר של הפועל ת"א שגרם לסערה גדולה 15.10.18 לכוכב העבר של הפועל תל אביב, פיני בלילי, היה אמש לילה קשה וזה בלשון המעטה. בזמן שאתם התהפכתם בפוך הוא קיבל הודעות נאצה, קללות ואיומים והכל בגלל התמונה הבאה.....… התמונה שגרמה לסערה בלילי, שמזוהה עם הפועל ת”א, רשם את הבן רוי לביה”ס לכדורגל של מכבי ת”א ולא חשב שההתעניינות של ילד בן 5 בקבוצה היריבה תגרום לבלגאן שכזה… ושלא תדעו מה להילה אשתו יש להגיד... (אינסטגרם) אז כן, המדור חסך מכם את התגובות הקשות, בכל זאת, גם לנו יש גבול, אבל צלצלנו לבדוק שבלילי לא העמיד צבא של מאבטחים מחוץ לדלת ביתו… בלילי נבהל ומחק את הפוסט (אינסטגרם) אבא מגונן... (אינסטגרם) בלילי, חצית לכביש הלא נכון? ״מדובר בילד בן 5, הם תמימים, הוא עדיין לא מבין מה זה מכבי ומה זה הפועל, אפילו שהוא יודע שאבא שלו שיחק בהפועל והילד מגיע איתי למשחקים של הפועל, הוא רק רצה לשחק כדורגל״. אגב, אל תחפשו את הפוסט המדובר, כי הוא נמחק מהרשתות… טוב נו, אין דבר כזה פרסום רע, לפחות את השם רוי בלילי לא תשכחו בזמן הקרוב...(אינסטגרם) View this post on Instagram שבוע טוב בשורות טובות מחזק את תושבי הדרום. A post shared by Pini Balili (@pini_balili) on Jul 14, 2018 at 9:26pm PDT

