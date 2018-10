קורל סימנוביץ' וסרג'י רוברטו ניצלו את הפגרה כדי לקפוץ לממלכה 15.10.18 סרג’י רוברטו ממשיך ביכולת הטובה שלו במדי ברצלונה, אך פציעה קלה מנעה ממנו להיות מוזמן לסגל של לואיס אנריקה בנבחרת ספרד… נהנים מהחיים! (אינסטגרם) אז המגן לא נתן לפציעה להפריע והחליט לנצל את הפגרה הנוכחית של הנבחרות בשביל קצת זמן איכות עם אשתו הטרייה, קורל סימנוביץ’, והזוג נסע לנפוש בחופשת בזק בלונדון… נראה טיפה עייף...(אינסטגרם) שלא תתקרר לנו! (אינסטגרם) אז בין כל השופינג והאוכל הטוב, הם בעיקר נהנו מהזמן המשותף שלהם יחדיו, רגע לפני שסר’גי חוזר לאימונים של ארנסטו ואלוורדה לקראת המפגש המסקרן נגד מוליכת הטבלה סביליה…. כאלה חמודים... (אינסטגרם) מתכונן לסביליה? (אינסטגרם) View this post on Instagram ???? A post shared by Sergi Roberto (@sergiroberto) on Oct 5, 2018 at 8:09am PDT

