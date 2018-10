הגיע הזמן לגלות לכם למה היא נמצאת חודש בניו יורק 15.10.18 אחרי תצוגת האופנה של ברטה, שפתחה אותה נטע אלחמיסטר כאורחת כבוד, עכשיו הגיע הזמן לגלות לכם למה היא נעלמה לחודש שלם לרמי גרשון, למרות שבחרה זמן טוב לעשות זאת בעיצומה של פגרת הנבחרות…. כובשת גם את ניו יורק (אינסטגרם) נטע רשמה הצלחה מסחררת בתל אביב עם קמפיינים ללא מעט חברות גדולות, אך הגיע הזמן לנסות את מזלה מעבר לים והאמת היא שיש לנו הרגשה שילך לה… בינתיים, היא נפגשת עם צלמים ובוקרים שונים, שככל הנראה ישכרו את שירותיה, ולנו יש הצצה לכמה תמונות שוות שהיא עשתה באמריקה הגדולה… היא תכבוש את כל העולם בסוף (אינסטגרם) לא נחה לרגע... (אינסטגרם) אנחנו נזכיר לכם שהיא רק בת 23 והקיץ הקרוב הולך בהחלט להיות שלה, כשהיא תצעד לחופה יחד עם רמי… כבר נתנו לכם כמה ספוילרים שווים לקראת החתונה, אבל עכשיו הגיע הזמן להתרכז בג’וב הגדול הבא שלה… הקיץ הקרוב הולך להיות שלהם... יש לה את הלוק.. (אינסטגרם) View this post on Instagram @berta NYBFW?? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Oct 6, 2018 at 1:55pm PDT

