סיפור חייו של הפרעוש על הבמה: מהילדות הקשה ועד המעבר לבארסה 10.10.18 כולנו מכירים את ליאו מסי ואת מה שהוא עושה על המגרש… אבל כמה מכירים גם את סיפור חייו האישי? בברצלונה החליטו לחשוף את כל מה שלא ידעתם על הכוכב הכי גדול של הקבוצה, בהצגה שתעלה בעיר בשנה הבאה... הארגנטינאי, בצעד לא אופייני, הסכים להכניס את כולם לעולמו הפרטי וצילם את עצמו באינסטגרם עם אף של ליצן, לא פחות ולא יותר! אלא שהוא לא לבש אותו… View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Oct 9, 2018 at 7:17am PDT מספר 10 הפגין שליטה יוצאת דופן והקפיץ אותו מספר פעמים, ונראה שאפילו הוא לא יכול לחכות כבר לתוצר הסופי ולהצגה על סיפור חייו מעורר ההשראה. גם אנחנו כבר לא יכולים לחכות עד שתעלה ההצגה! קוקו! מי שם? (אינסטגרם) יש משהו שהוא לא יכול לעשות? (אינסטגרם) הוא כבר מוכן לבכורה החגיגית (אינסטגרם) והיא? מוכנה? (אינסטגרם) אין ספק שגם הוא יהיה נוכח (אינסטגרם)

