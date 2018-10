מזל טוב לליאור אליהו ואנסטסיה על התוספת המרגשת 09.10.18 תגידו מזל טוב לקפטן הגדול של הפועל ירושלים, ליאור אליהו, שאחרי תקופה ארוכה בה היה פרוד מאנסטסיה שלו חזר לזרועותיה, והביא יחד איתה לעולם ילד נוסף, הפעם בת קטנה ומקסימה. המדור יחסןך לכם את חילופי האש מהעבר בין השניים, כבשביל זה יש את ארכיון גליצ’ים, ונכון להיום הם אוהבים והרחיבו את הקן המשפחתי. View this post on Instagram A post shared by Lior Eliyahu (@lioreliyahu8) on Jun 16, 2018 at 6:00am PDT צלצלנו לקפטן הגדול לבדוק אם הוא ישן אבל הוא היה בעיצומן של אריזות...אך בכל זאת הודה למדור וסיפר על השם המהמם של התוספת החדשה, לילי אריאל. מזל טוב קפטן!

