צ'אבי לעיתונאי: רצית שנודח מגביע המלך, אה?

האם ברצלונה תברח לריאל מדריד? אחרי שהבלאנקוס הפסידו אמש (שבת) 2:1 לוויאריאל של קיקה סטיין, האקסית מקטלוניה תוכל לפתוח הערב (22:00, שידור חי בערוץ ONE) פער של שלוש נקודות בצמרת אם תנצח את אתלטיקו באצטדיון סיביטאס מטרופוליטנו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

בארסה תגיע למשחק אחרי ה-3:4 הקשה על אינטרסיטי מהליגה השלישית בגביע המלך וזה היה הרקע לאווירה שהתלהטה מעט במסיבת העיתואנים כשעיתונאי אמר לצ'אבי: "אני רוצה לשאול אותך על הכמעט הדחה שלכם". מאמן בארסה קטע אותו באמצע השאלה ואמר עם חיוך ציני: "כמעט הדחה? זה טוב. אז אלה שניצחו (בגביע) הן 'כמעט הודחו'".

העיתונאי אמר: "לא, תראה, אולי זה היה מסובך יותר ממה שהיה צריך" וצ'אבי שוב אמר בחיוך ציני: "זה מדהים, 'כמעט הדחה'. קבוצות אחרות עוברות שלב בגביע, אבל אצל ברצלונה זה שהיא נמנעה מהדחה. רצית שנודח, אה?". הכוונה של המאמן הייתה ברורה כשהוא לא אהב את השאלה בזמן שריאל, למשל, עברה שלב רק אחרי 0:1 על קאסרניו מהליגה הרביעית.

צ'אבי רוצה לברוח לריאל (רויטרס)

בשלב הבא יחכה לברצלונה מפגש עם סאוטה מהליגה השלישית בעיר שהיא בעצם מובלעת ספרדית ביבשת אפריקה, סמוך למרוקו. צ'אבי אמר אחרי היוודע היריבה שסוף סוף היה לברצלונה מזל בהגרלה ובסאוטה הגיבו. הנשיא לוהאיי האמידו אמר: "גם לנו היה מזל לקבל את ברצלונה".

ובחזרה למפגש עם אתלטיקו. השאלה הגדולה בהרכב של בארסה היא מי יפתח כחלוץ במקום רוברט לבנדובסקי המושעה וההערכה היא שזה יהיה אנסו פאטי, שלא נמצא בתקופה טובה. ראפיניה ואוסמן דמבלה אמורים לשחק באגפים כשאלחנדרו באלדה יחזור לעמדת המגן השמאלי במקום ג'ורדי אלבה המושעה וז'ול קונדה ישוב לצד ימין. אנטואן גריזמן וז'ואאו פליקס צפויים לפתוח בהתקפה של דייגו סימאונה.