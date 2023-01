כמה עלה הרכב החשמלי של בן אפלק וג'ניפר לופז?

אין ספק כי בן אפלק וג’ניפר לופז הם אחד מהזוגות המפורסמים ביותר בעולם כיום, בטח אם זוכרים את השתלשלות העניינים ביניהם מאז תחילת המאה ה-21 ועד יום.

כזכור, אפלק היה מאורס לג’יי לו לפני כ-20 שנה והשניים היו אמורים להינשא ב-14 בספטמבר 2003. למרות שהיה מדובר בזוג שעניין מאוד את מדורי הרכילות בעולם, החתונה בוטלה והשניים נפרדו מספר חודשים לאחר מכן.

מאז אפלק כבר הספיק להינשא לשחקנית ג’ניפר גארנר ולהביא עמה לעולם שלושה ילדים, אך השניים התגרשו ב-2015. מי ששוב נכנסה לתמונה כעבור שש שנים היא אותה ג’ניפר לופז, והשניים נשואים כבר מספר חודשים.

את השניים כמובן אין צורך להציג: בן אפלק הוא תסריטאי, שחקן ובמאי מהמוכרים ביותר בעולם, ודאי מאז שהחל לגלם את באטמן בייקום הקולנועי של DC. הוא זכה באוסקר על התסריט הנפלא של “סיפורו של ויל האנטינג”, בו גם שיחק, וכן באוסקר נוסף על הסרט הטוב ביותר עבור “ארגו” (ביים את הסרט ואף שיחק בו).

ג’יי לו היא אחת מהזמרות הגדולות ביותר בעולם מאז 1999, אז יצא להיטה הראשון “If You Had My Love”. קריירת המשחק שלה היתה יכולה להיות מוצלחת יותר, אך לפני מספר שנים היא הפיקה סרט על חייה “ג'ניפר לופז: מחצית” המופץ על ידי נטפליקס, אשר נוגע בלא מעט חלקים בחייה תוך כדי ההכנות להופעת המחצית בסופרבול עם הזמרת שאקירה.

כפי שכבר ציינו קודם לכן, הזוג זוכה ללא מעט סיקור תקשורתי, בין השאר בהקשר התחום המוטורי. לאחרונה פורסם כי הזוג רכש Rivian R1S עמו הם מתנהלים ברחובות קליפורניה.

מדובר ברכב SUV חשמלי, כאשר הדגם הוא הדגם השני מבית היוצר של מותג Rivian לאחר דגם ה-R1T. למרות גודלו העצום יחסית, הוא מצליח להגיע מ-0 ל-100 קמ”ש ב-3.1 שניות בלבד – נתון יוצא דופן.

לא מדובר כאן ברכב חשמלי פצפון (מתוך האתר הרשמי)

אם כבר הזכרנו את גודלו העצום נציין שמדובר ברכב היכול להגיע למשקל מקסימלי של 3 טונות, עם בסיס גלגלים של 3 מטרים ואורך של 5.1 מטרים. רוחבו עומד על 2 מטרים וגובהו נע בין 1.81 ל-1.96 בהתאם לדגם.

ומה לגבי טווח הנסיעה בטעינה מלאה? כאן קיים טווח של בין 390 ל-660 ק”מ בהתאם לדגם, כאשר סביר להניח שהזוג רכש את הדגם בעל הטווח המקסימלי. מכל מקום, בארה”ב דווח כי הרכב שברשות הזוג עולה כ-100 אלף דולר, סכום לא קטן בכלל עבור רכב משפחתי בארה”ב.

זהו כמובן לא הרכב היחיד שברשות הזוג, שכן ג’יי לו נצפתה לא פעם נוהגת ברכב מסוג BMW 7 Series בדרכה למקום העבודה שלה. מה שבטוח, כסף לא חסר לזוג אשר הונו נאמד ביותר מחצי מילארד דולר.

