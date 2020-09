שלום לך שכנה נכבדה! 1. בסביון אוהבים את כולם, כולל כולם. 2. יש לך בעל גיבור בכדורגל ואנו בישראל מעריצים אותו. 3. אבל!!! כשאתה גיבור, אתה חייב להוות דוגמה אישית!!! 4. לכבד את השוטר שעושה את עבודתו למען הדמוקרטיה, החוק והסדר. 5. שוטר הוא נציג החוק ומחובתיינו לכבד אותו. 6. באם את חושבת שהשוטר לא נהג בהוגנות יש להגיש תלונה. 7. מחובתך כאישה דעתנית לחבק את השוטר בתפקידו. 8. חשוב שתדעי בסביון אוהבים את כולם, 60% מהשכונה מזרחית. 9. השכונה שלנו מכבדת את כולם. 10. כל מי שגר בסביון חייב לכבד את החוק הכללי ואת חוקי השכונה. 11. אני מציע לך לאפות עוגות ולהביא לתחנת מסובים שעושה עבודת קודש באזור שלנו ולהתנצל על ההתנהגות שלא מקובלת במחוזותינו. 12. גיבור, במקרה הזה, קפטן, חייב לבקש סליחה ולעשות משחק כדורגל יחד עם השוטרים. שנה טובה שכנה יקרה. Hello dear neighbor! 1. Savyon loves everyone, including everyone 2. You have a husband who is a hero in football and we in Israel adore him 3. But !!! When you are a hero, you must set a personal example !!! 4. Respect the police officer who does his job for democracy, law and order. 5. A police officer is a representative of the law and it is our duty to respect both the officer and the law. 6. If you think that a police officer did not act fairly, a complaint must be filed 7. It is your duty as an opinionated woman to embrace the policeman in his role 8. It is important that you know that Savyon loves everyone, 60% of the neighborhood are Sfaradi. 9. Our neighborhood respects everyone. 10. Everyone who lives in Savyon must respect the general law and the laws of the neighborhood 11. I suggest you bake cakes and bring to the Mesubim station that does sacred work in our area and apologize for the unacceptable behavior. 12. A hero in this case, a Captain, must apologize and organize a football game together with the cops. Happy New Year dear neighbor.

